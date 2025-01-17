‘Suç örgütü’ soruşturması kapsamında ifade alındığı sırada ‘İstanbul başsavcısı adliyeye geldi’ haberlerine soruşturma başlatıldı.

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CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Halk TV canlı yayınında, “Teyide muhtaç ama büyük ihtimalle doğru” diyerek İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in adliyeye geldiğini iddia etmişti.

Başsavcılık, ‘Gürlek’in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı’ haberlerine ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

‘Suç örgütü’ soruşturmasında ne oldu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 14 zanlı hakkında tutuklama kararı vermişti.