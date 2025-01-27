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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef göstermekle suçlandığı soruşturmada cuma günü 09:00’da ifade verecek.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu geçen hafta bir panelde Gürlek’le ilgili şunları demişti:


“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş, bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah köründe evinden kimse almasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek‘ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Habertürk‘ün haberine göre İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu’nu ifadeye çağırdı. İBB başkanı cuma günü 09:00’da ifade verecek.

Aynı başsavcılık, İmamoğlu hakkında bugün de ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlatmıştı.

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