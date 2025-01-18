Erdoğan'dan Özel'e: Kuzu kuzu hizaya geliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e “Her açığa düştüğünüzde büyük büyük laflar ediyorsunuz ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorsunuz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

X’ten bir paylaşım yapan Erdoğan, son günlerdeki yolsuzluk iddiaları ve CHP’nin kırmızı kart çıkışı hakkında şunları söyledi:

“CHP’nin ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarının üzerine gidildikçe, kabuğu kazındıkça utanç verici skandallar patlak veriyor. Tam anlamıyla bir gayya kuyusu… Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları, ihale yolsuzlukları… Dönüp aynaya bakmak yerine bir de etrafa suç atıyorlar. ‘Biz bilmiyoruz, sen nasıl biliyorsun’ diyorlar.

CHP lideri Sayın Özel’e soruyorum: Allah aşkına, sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esed uçakla kaçarken ‘bir an önce Esed’le görüşülmeli’ diyecek kadar hadiselere bigâne olan sen değil misin? Milletin bildiğini bilmiyorsan, 85 milyonun takip ettiğini takip etmiyorsan bu kimin suçu? Her açığa düştüğünüzde büyük büyük laflar ediyorsunuz ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorsunuz.”