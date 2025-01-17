Erdoğan'dan CHP'ye: Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’yi kastederek “Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin” dedi.

Fotoğraf: AA

‘Ey ana muhalefet, titreyin ve kendinize gelin’

Erdoğan, partisinin Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Ana muhalefet partisi CHP’nin ‘eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumda’ olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye’nin ana muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Lakaytlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil.

Hadi ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok, bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Bari gayri ciddi söylemlerinizde Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Bari ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, en azından iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin.

Buradan ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, yani milletimizin gelecek çeyrek asrı, yarım asrı belirlenirken boş işlerle malayani işlerle, artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın. Ey ana muhalefet titreyin ve kendinize gelin.”

Erdoğan’ın konuşmasının devamı özetle şöyle:

‘Amerika’nın Suriye’de ne işi var demediler’

* Biliyorsunuz birileri yıllarca bize ‘Suriye’den size ne’ dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi, ‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var’ dediler. ‘Orta Doğu bataklığı’ ifadesiyle coğrafyamıza kimin penceresinden baktıklarını açıkça ortaya koydular.

* Amerika’nın Suriye’de ne işi var demediler. Avrupa’nın Suriye’de ne işi var demediler. Rusya’nın, İran’ın, Suriye’de ne işi var demediler. Dünyanın dört bir yanından yabancı teröristle, YPG saflarında Türkiye’yi tehdit ederken bırakın eleştirmeyi, bir de utanmadan çıktılar ‘YPG bize mi saldıracak’ dediler. Kim dedi bunu? Ana muhalefet. Aslında söyledikleri daha insanlık ve ahlak dışı sözler var da onları burada tekrarlamak istemiyorum.

* Benzer cümleleri Libya’daki ve Karabağ’daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Türkiye’nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Daha acısı, aynı ilkesiz yaklaşıma aylardır Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık.

* Muhalefetin aktörleri, emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı kendi milletlerinin serdengeçtililiğine maalesef tercih etmişlerdir.

* Çocukları, bebekleri, sivilleri, vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini bizatihi kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de buna gereken her türlü desteği veriyoruz ve vereceğiz.

‘Teröristler varlık gösterdiği sürece emniyette hissedemeyiz’

* Türkiye olarak amacımız, Suriye’deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Böylece hem kendi güvenliğimizi garantiye almayı hem de komşumuzun toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve iç barışı önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye’de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz.

* Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye’yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de inşallah bu defa başaramayacaklar. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum, ülke topraklarının üçte birini ve doğal kaynaklarının önemli bir kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye’nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Uluslararası konjonktürün değişmesiyle bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok.

‘Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız’

* Orta Doğu’ya bataklık diyen çapsızları mahcup edecek şekilde bölgemizi medeniyetin merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor.

* Hem devlet organizasyonunun yeniden inşası hem ülkenin yeniden imarı konularında Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacilerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere de gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Muhalefetin ve insanlıktan nasibini almamış bazı ırkçı vandalların ensar-muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz.

‘Örgüt silah bırakırsa kazanan 85 milyon olacaktır’

* Cumhur İttifakı’nın tek bir gayesi vardır, ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık, sadece buna kilitlendik. Bunun dışında gizli, açık hiçbir hesabımız, pazarlığımız, niyetimiz yoktur.

* Son dönemde artan yalan, çarpıtılmış, buram buram provokasyon tüten açıklamaların gayesi mevcut iklimi dinamitlemektir. Milletin sinir uçlarına dokunan güya haber, açıklama ve magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır. İstismar zeminini kaybedecek olanlar her türlü ahlaksızlığı sergiliyor.

* Biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz. Allah’ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Çok da uzatmadan çağrı safhasını geride bırakıp nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Burada da tavrımız gayet nettir.

* Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz, bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bizim bölgedeki tüm terör yapıları gibi bölücü örgütü de son militanına kadar yok edecek gücümüz, imkanımız, kararlılığımız mevcuttur.

‘Bunu daha önce yaptık, yine yapmaktan çekinmeyiz’

* Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir. Bunu daha önce yaptık, yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi’de biz varız, Gabar’da biz varız, Tendürek’te biz varız, Bestler Dereler’de biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Hamdolsun bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna veya icbar edecek irade ve araçlara da sahibiz.

* Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bunlar da görecek. Kabul edecek ve gereğini yerine getirecek yani ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını biz bir şekilde göstereceğiz.