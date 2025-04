Özel, Akpolat'ı ziyaret etti: 'Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat’ı Paşakapısı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Özgür Özel.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan CHP lideri, Akpolat hakkında “Suçsuz ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim” dedi.

Akpolat’ın ‘işin sonunda aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi’ olmadığını aktaran Özel, bundan sonrası için de “Ne muamele ile karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz” dedi.

Özel şunları söyledi:

‘Bundan sonrasına artık garanti veremiyoruz’

* Dün ifadeye bile çağırılmaması gereken birisinin, savcılığa bile sevk edilmemesi gerektiği bir sürecin sonunda tutuklama talebine inanamazken Rıza Başkanımızın tutuklanmasıyla hepimiz hem üzüldük, hem sarsıldık ve büyük bir rahatsızlık içindeyiz.

* İl başkanlığımızda yaptığımız beş saatlik MYK toplantısının değerlendirmesini yapmıştım. Bunu bir savaş ilanı kabul ediyoruz. Biz, siyasi partilere, o siyasi partilerin seçmenlerine saygımızdan, seçmenlerine hürmetimizden dolayı saygı duyuyoruz.

* Bu düşman hukuku uygulayan anlayışa seçmenlerine saygıdan dolayı nasıl saygı duyacağız, bundan sonrasına artık garanti veremiyoruz. Sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilirse öyle cevap vereceğiz. Bununla ilgili de bütün yetkili kurullarımızla toplantı halindeyiz.

‘Suçsuz olmanın direncini hissettim’

* Bugün başkanımız Paşakapısı Cezaevi’ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının bulunduğu bir cezaevi, görüşme talebimizi Sayın Bakana ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan o bir aylık, bir aya varacak sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik.

* Bugün hızla bu iznin verilmesi önemli ama sonuçta Rıza Akpolat’ın bir cezaevinde olmasının kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle ayrılırken son olarak söyledik ve acı acı gülüştük. Dedi ki, ‘Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum. Örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım.’

* Altısıyla, yedisiyle birlikte bir koğuşta kalıyor şimdi. Hem suç örgütü lideri olan kişiyle, İhsan Aktaş’la, hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor. Ne bir telefon görüşmesi, ne bir araya gelmesi, ne bir baz kaydı, ne bir görgü şahidi… Hiçbir şey yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftara ile karşılaştığı için de son derece üzgün.

* Ama şunu söylüyor ki öyle de gördüm. Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direncini, ona verdiği gücü hissettim. Sağlık durumu iyi, sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Onun dışında morali yerinde. Bu işin sonundan aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de bir şüphemiz yok. Ama bir kurgu var. Genç bir siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin rekor oyla Beşiktaş’ta seçilen başkanı, maalesef sırf da bu yüzden cezalandırılıyor.

‘Hizmetler aksamasın, diyor’

* Dışarıya selamlarını iletti benim kanalımla. İlk selam ailesinden önce Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına. Gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyor. Onlara şunu söylüyor; ‘Beşiktaşlı 7 bin kişi aş evimizden, halk marketimizden, halk kartlarımız ile yararlanıyor. Beşiktaş’taki 7 bin yoksul size emanet. O hizmet aksamasın’ diyor. Kreşteki çocukları, Beşiktaş Belediyesi’nin yurtlarında kalan öğrencileri hem kucaklıyor, hem selamlıyor. ‘Onlarda tam bir memnuniyet var. Bu hizmetler sakın aksamasın’ diyor.

* En kısa zamanda çıkacağına ama bu itirazla, ama takip eden süreçte özgürlüğüne kavuşacağına, işinin başına döneceğine şüphesi yok. O gün için de sabırsızlandığını söylüyor. Ailesine olan selamlarını ben bizzat babasına, annesine, eşine ileteceğim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve ona sahip çıkmak için günlerce soğukta, buzda bekleyenlere, dün orada sabahlayanlara, dünkü büyük kalabalığa şükranlarını sunuyor.”

‘Süreci iktidarı devralmak üzere kurguladık’

* Biz bundan sonraki süreci kendisine anlattık. Bundan sonraki süreçte elbette miting de olacak, elbette protestolar da yapılır icap ettiği günde, yerde ama bundan sonra öyle bu meseleye tepki göstermeyi filan aşan bir yerdeyiz. Bizzat Rıza Başkanın şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partililerin, kendilerinin ve ailelerinin itibarsızlaştırma süreci ile karşı karşıyayız. Suçsuz, günahsız birisine, bir kurgu ile alakasız bağlantılar kurmaya çalışarak, efendim ‘arabanı sattın, kasko fiyatının üstünde sattın.’ Bana getirsinler kasko fiyatından araba satan bir tane örnek.

* Milyarlık bütçeleri yöneten insanları arabasını 300 liraya filan satmakla suçluyorlar. Bu şartlar altında bu iktidara muhalif kimsenin ve bu ülkedeki kimsenin anayasal, can güvenliği, mal güvenliği, en önemlisi bu devlete emanet olan itibarları artık güvence altında değil. Bu vakitten sonra atılacak her adım bir an önce sandığı getirmek, koymak ve bu iktidardan kurtulmak üzerinedir. Süreci iktidarı devralmak üzerine kurguladığımızı söylemiştim. Başkana da söyledim.

* Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bedel ödemek düştü. Ama sırf iktidara tutunabilmek için, gündemi ele alabilmek için, korku salabilmek için, çağırdığı, partisine davet ettiklerine ‘Orada güvende değilsiniz, bak bu hale düşersiniz, bana gelin’ diyebilmek için bir tenezzül meselesi ile karşı karşıyayız.

‘Ne muamele ile karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz’

* Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadarına tenezzül etmemişti. Bu bir tenezzül meselesi arkadaşlar. O yüzden ne muamele ile karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz.

* Kimse endişe etmesin ama bu tenezzül edenler, bu tenezzül edenlerin talimatıyla güzelim mesleğine, vicdanına ihanet edenler, yalan olunduğunu bile bile kurguya alet olanlar, kanunsuz emirleri uygulayanlar ve kurgulayanlar, buna tenezzül edenler, siz korkun kardeşim. İktidarımızdan korkun.

* Koktuğunuz için yapıyorsunuz ya bunları, elinizden geleni ardınıza koymayın. Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak. Bundan önce seçmeninize saygıdan, millet seçmiş ya, derdimizi biz iyi anlatamamışız, sizi seçmiş. Ne kadar kötü olduğunuzu anlatamamışız, sizi seçmiş. Yoksuldan oy alıp, onların sırtına basacağınızı, sadece bu zenginleri koruyacağınızı biz anlatamamışız, sizi seçmiş. Kusuru kendimizde gördük. Seçmeninize saygıdan, üyenize saygıdan, aş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz, iş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz. Garibanın anasını, danasını zorla üye yapıyorsunuz. Size üye olmadan bir şey olmuyor ki. Üyenize saygımızdan sizin bütün kötü sözlerinize, bütün şeytanlaştırmalarınıza, ötekileştirmelerinize rağmen biz bir siyasetçi nasıl olması gerekiyorsa öyle olmaya çalıştık. Muhataplarımıza öyle davrandık.

‘Hak ettiğiniz gibi muamele göreceksiniz’

* Bundan sonra da biz, biz olmaktan çıkmayacağız. Ama siz hak ettiğiniz gibi muamele ve mukabele göreceksiniz. Uzunca bir süre buradayız. İstanbul’dayız. Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul’da düştü. Yola da buradan çıktı. Sonra Samsun’a çıktı. Sonra bütün Anadolu’yu örgütledi. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bundan sonraki sürecimizin başlangıç iradesi İstanbul’da bugün ve bundan sonra yapacağımız toplantılarla şekillenecek.

* 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak. Elimizden geleni yapacağız. Başaracağız. Tut ki başaramadık, bunu denemiş olmanın, buna zorlamış olmanın, üstümüze düşen her şeyi yapmış olmanın onurunu taşırız. Ama eninde sonunda iyilik kazanır. Ben içeride iyi bir insanla kucaklaştım. Yanımda iyi bir insan var. Bugün iyi insanlarla toplantı yaptım. Burada iyi insanlar var. Kötülük eden kötülük bulur. Bundan sonra o kötüler korksun. Teşekkür ediyoruz.

Ne olmuştu?

Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.

Gözaltının dördüncü gününde savcılık ifadeleri başlamıştı.

Savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da dahil dokuz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 23 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanmasının ardından Akpolat, Beşiktaş belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.