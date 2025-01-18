Erdoğan: 20 yıl futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin kampanyasına gönderme yaptı: “20 yıl futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim.”

Fotoğraf: CHP / AAA

Partisinin Adana 8’inci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, İsrail ve Hamas’ın uzlaştığı ateşkes ve rehine takasıyla ilgili şöyle dedi:

* İsrail, Gazze’de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

* Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail’in özellikle Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.

Cumhurbaşkanı ardından CHP’nin ‘kırmızı kart’ kampanyasına tepki gösterdi:

* Birileri kırmızı kart göstermeye gayret gösteriyor; pişpirik mi poker mi oynuyor, belli değil. Kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar orta hakemliği yapamadılar, olsa olsa yan hakemlik görevi yapacaklar. Ellerine kırmızı kart tutuşturur, yolumuza devam ederiz.

* Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Bunlar bu işlerden anlamaz. Öğrenecekler. Hangi kart nerede gösterilir öğreteceğiz. Bu millet AK Parti’ye kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar da kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.

‘Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız’

* Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız. Girmedik hane, dokunmadık yürek bırakmamanızı istiyorum. Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak “Bu iş tamam” diyemeyiz. Ne yapıyorsak emeğimizle yapmalıyız, ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.

‘İçlerinde bitmeyen kavga var’

* Biz gerek içeride gerek dışarıda çok boyutlu, kapsamlı, hesaplanmış bir strateji yürütürken ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Proje, eser, ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok. Ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz onu da bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta mı oynuyorlar anlayamıyoruz.

* Bir de içlerinde bitmeyen kavga var. Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor bilmiyoruz. Usulsüzlük vakalarını saymıyorum bile, orası gayya kuyusu. Deşildikçe altında daha utanç verici skandallar patlak veriyor.

‘Sayın Özel sen bu görevi bırak, zaten birileri elinden alacak’

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz” sözlerineyse şu yanıtı verdi:

* Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e soruyorum; sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip edeceksin de bunları takip edeceksin? Esenyurt’u mu Beşiktaş’ı mı takip ediyorsun? Sen bu görevi bırak, zaten birileri elinden alacak.

* Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına; CHP’yi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyenlere baksana. Sayın Özel’e samimi tavsiyem, siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın, siz poker masalarında kart dağıtın. Gidin puzzle yapın.