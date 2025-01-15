CHP 'kırmızı kart'ı ti'ye alan Erdoğan'a teşekkür etti

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, partisinin ‘kırmızı kart’ kampanyasını alaycı sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel merak edilen ‘büyük sürprizi’ni Erdoğan ve iktidara ‘kırmızı kart‘ göstermek olarak duyurmuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır başta sanatçılardan gelen tepkilerin kendisini üzdüğünü söylemiş, “Aydın olmak muhalefeti eleştirmekle olmuyor” demişti.

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında kampanyayı alaycı sözlerle eleştirerek Özel’i tebrik etmişti:

“Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum.

Kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu ama bunu biraz daha devam ettirebilirler.

Daha bunun puzzle’ı var, poker var iskambili var. Önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok alternatif var.”

Erdoğan’a CHP’den teşekkür geldi.

‘Kaygılanmış’

ANKA‘nın haberine göre Meclis’te basın toplantısında konuşan Emir ‘kampanyanın Erdoğan’ı kaygılandırdığını’ öne sürdü:

“Sayın cumhurbaşkanı ‘kırmızı kart’ eylemimizi beğenmemiş, dumura uğramış. Biz bundan çok memnunuz, belli ki rahatsız olmuş, zoruna gitmiş, kaygılanmış ve grup konuşmasının yarısını bu konuya ayırmış.

Kendisine teşekkür ederiz çünkü bizim ‘kırmızı kart’ eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve kitleselleşiyor. Bilmeniz gereken tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır ve işte bu da bugünün Türkiye’sinde cebinden kırmızı kart çıkartmaktır.

Biz bu kırmızı kartı sana çıkartıyor ve ‘Bu kırmızı kartı, yok saydığın, açlığa mahkum ettiğin emekliler için kaldırıyoruz. Biz bunu 22 bin 104 lira asgari ücreti reva gördüğün için kaldırıyoruz. Artık sandığı getir. Bu milletin sana dayanacak, bu işsizlik ve talana karşı koyacak bir günü bile kalmadı’ diyoruz.“