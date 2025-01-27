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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Hakkında yeni soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki geldi: “Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz.”

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.


Saraçhane’de açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın olduğunu öne sürdü.

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlattı.

İBB başkanı soruşturmaya X‘ten tepki gösterdi:

* Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz.

* Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır.

* Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha

Özel’den Erdoğan’a: Turpun büyüğü sandıkta

CHP’den Erdoğan’a yanıt: Turbun büyüğü oy çuvalında, görürsün Hanya’yı Konya’yı

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