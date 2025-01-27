Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

İstanbul başsavcılığı, dakikalar önce açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlattı.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de dakikalar önce açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın olduğunu öne sürdü.

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlattı.

Büyükcanayakın’ın başsavcılığın yürüttüğü bir kısım soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişilerden olduğu belirtilen açıklamada, İmamoğlu’nun ‘soruşturma şüphelileri lehine karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği’ ve ‘ismi açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği’ öne sürüldü.

İmamoğlu hakkında bir hafta önce de İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i ‘tehdit ve hedef göstermek’ suçlamasıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu ne demişti?

Saraçhane’de basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, dakikalar önce şu açıklamayı yapmıştı:

‘Olmayan rapor’

* Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı. Yedi yıl hapis cezasıyla yargılanıyorum, hala devam ediyor. Mahkemenin davayı bitirme hedefi 409 gündü 826’ncı gününde karar bağlanacak mı göreceğiz?

* Aslında bu dava hakkında Danıştay kararını verdi. Danıştay’ın benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme davayı bilirkişiye emanet etti. Bilirkişi yazdığı raporla bu ihalede sorumluluğum olduğunu ifade etti. Avukatlarımız böyle bir rapor olmadığını ispat etti, mahkeme buna rağmen iddianameyi kabul etti.

‘Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış Büyükcanayakın’

* Gördüğünüz gibi bu bilirkişi olmayan şeyleri yazacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden eminim. Belli ki arkasından çok güvendiği kişiler var, özel seçilmiş birisi. Bu sıradışı kişinin adı Satılmış Büyükcanayakın. Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış bey.

* Bu ismi aklınızda tutun, gerçi akılda kalıcı bir yanı var. Satılmış bey bilirkişisinin hayatımıza özel nasıl görevlendirildiğini göreceksiniz. Olmayan bir raporu yazmış gibi adli makamları yanıltma girişimi nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettim. Mahkeme cevap bile vermedi, arkası sağlam.

* Danıştay’ın beş yargıcı yerine bilirkişi Satılmış beye itibar edilince doğal olarak itiraz ettim. Mahkeme Sayıştay denetçisi olarak görev yapmış üç kişilik yeni bilirkişi grubu oluşturdu. Yeni rapor benim ve arkadaşlarımın lehine hazırlandı.

‘Mahkemeyi yanıltacak kadar cesur’

* Ardından mahkeme dedi ki; “İki rapor çelişiyor, üçüncüsünü isteyelim” dedi. Bu kez başka üç Sayıştay denetçisinden rapor istendi, o da benim ve arkadaşlarım lehine çıktı. Raporda “İhalede Ekrem İmamoğlu’nun sorumluluğu olmadığı gibi kamuyu kara geçiren bir uygulama yapılmış” denilmiş.

* Danıştay’ın beş yargıcı, Sayıştay’dan emekli altı denetçi bizi haklı buldu, bir tek Satılmış bey bizi haklı bulamadı. Sanırım Satılmış Büyükcanayakın profili aklınızda şekillendi. Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara.

* Normalde ehliyeti iptal edilir ama öyle olmadı. Bu cengaverliği nedeniyle ödüllendirildi. Ne tesadüf ki verilen görevler hep bizimle ilgili. İspatlı, belgeli kesinlikle art niyeti var.

‘Varan iki İETT’

* Varan ikiyi açıklıyorum; 2 Şubat 2024’te de İETT hakkındaki soruşturmaya bilirkişi olarak Satılmış Büyükcanayakın atandı. İETT, kamu davalarında yetkin olmadığı için bu bilirkişiye itiraz etti. Savcı yanıt vermeden altı ay bekledi, ağustosta “Hayır, bilirkişi o olacak” dedi. Satılmış bey hiç şaşırtmadan İETT aleyhine asılsız tespitlerle dolu bir rapor hazırladı.

* Savcı başka bilirkişi kabul etmeyince İETT, emekli Sayıştay denetçilerinden rapor talep etti. Denetçiler, Satılmış beyin raporunun hukuken doğru olmadığını gösteren bir belge gönderdi.

‘Varan üç İSFALT’

* Bitmedi sırada varan üç var; bu bilirkişi asfalt firmamız İSFALT’la ilgili soruşturmaya atandı. İtiraz ettik, pek tabi yine görev verildi. Satılmış bey çok pratik, kısa sürede aleyhimize rapor hazırladı. Arkadaşlarımız yine emekli Sayıştay denetçilerinden bilimsel uzman görüşü talep etti. Burda da Satılmış beyin raporu hukuksuz bulundu. Beşiktaş ve Esenyurt’tan sonra konunun İBB’ye getirileceğini söylemiştim, işte bilirkişiye verilen bu iki dosya da aynı soruşturmada yer alıyor. Ne güzel operasyon, al gülüm ver gülüm.

‘Varan dört çok enteresan’

* Varan dört çok enteresan; Satılmış bey bu kez İBB lehine karar veriyor ama inceliği var. İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi var. Temel alanı Satılmış bey muhasebe olan 1891 bilirkişi var. Ama ne hikmetse tüm dosyalarımızda Satılmış bey var. Ne kadar şaşırtıcı bu kez lehimize karar verdi. Ama nasıl? 2019’da göreve geldiğimizde geçmişte yapılan usulsüzlüklerin incelenmesi için talimat verdim. Teftiş kurulumuz çok sayıda dosya buldu, suç duyurusunda bulundu. İçişleri bakanlığı “Siz soruşturma yapamazsınız” deyip el koydu, o günden beri de buzdolabında.

* Çoğu yargıdan dönen usülsüzlüklerden biri de 2018’deki İSPARK ihalesiydi. Usülsüzlük tespit edip mahkemeye verdik. Ne tesadüf ki bilirkişi yine Satılmış bey. Satılmış bey “Usülsüzlük var” dediğimiz dosya için bu kez “Usülsüzlük yok” raporu verdi. 2019’dan öncesi döneme karşı son derece nazik olan Satılmış bey 2019 sonrası için cengaver oldu, şahin kesiliyor. Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu?

Bilirkişiyi anlattı

* Satılmış bey, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli. Görevi ayniyat saymaymış, sonra bilirkişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakmış. Çorlu, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki davalarda da bilirkişilik yapmış. Çerkezköy bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. İsmini vermeyelim çünkü hemen soruşturma açıyorlar. 2004-2016 arasında şu an çok ünlü bir yargı mensubu, Çerkezköy’de de hakimmiş. Acaba hiç karşılaştılar mı, tesadüf mü? İnsan merak edemeden duramıyor.

‘Sahte bilirkişi raporu yazmaktan yargılandı mı?’

* İstanbul’un bu çok ünlü bilirkişi Satılmış beyin, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte bilirkişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Satılmış bey sevdalısı savcılar, herhalde cevabını biliyordur.