İmamoğlu: Heybedeki turp Satılmış Büyükcanayakın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış Büyükcanayakın” dedi.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Basına açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi olduğunu açıkladı, “Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu, bu tesadüf mü?” diye sordu.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangını üzerinden iktidara yüklenen İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

‘Başka kurumlara pas etmeye çabalıyorlar’

* Kartalkaya’daki facia konusunda sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz. Yetkilerin sahibi olmak için yanıp tutuşanların sorumluluk almak konusunda aksi yönde davranması pes dedirtiyor. Tanju başkanımıza da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yetkiyi almak için hemen devreye giren iktidar, sorumluluk almaya gelince ortadan kayboluyor. Bir facia yaşandığında başka başka kurumlara pas etmeye çabalıyorlar.

Demirtaş ve Özdağ’a ‘sevgiler’

* 80 darbesinden bu yana ilk kez iki genel başkan tutuklandı. Birincisi Selahattin Demirtaş, ikincisi Ümit Özdağ. Bunlar askeri darbe döneminde yaşanan olaylar. Bunları kınıyoruz, asla kabul edilemez. Hem Ümit Özdağ, hem Selahattin Demirtaş’a saygı ve sevgilerimi yolluyorum.

‘Büyük skandal’

* Bolu’daki yangın faciası esnasında AK Parti Ankara il kongresinin devam edip kongre bitene kadar yani altı saat ülkeye eksik bilgi verilmesi tam bir faciadır. Bunun adı büyük bir skandaldır. Kongrenin bitmesini saatlerce bekleyen dört bakan ancak saatler sonra kamuoyunu bilgilendirdi.

‘Olmayan rapor’

* Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında bir ihale nedeniyle hakkımda dava açıldı. Yedi yıl hapis cezasıyla yargılanıyorum, hala devam ediyor. Mahkemenin davayı bitirme hedefi 409 gündü 826’ncı gününde karar bağlanacak mı göreceğiz?

* Aslında bu dava hakkında Danıştay kararını verdi. Danıştay’ın benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme davayı bilirkişiye emanet etti. Bilirkişi yazdığı raporla bu ihalede sorumluluğum olduğunu ifade etti. Avukatlarımız böyle bir rapor olmadığını ispat etti, mahkeme buna rağmen iddianameyi kabul etti.

‘Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış Büyükcanayakın’

* Gördüğünüz gibi bu bilirkişi olmayan şeyleri yazacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden eminim. Belli ki arkasından çok güvendiği kişiler var, özel seçilmiş birisi. Bu sıradışı kişinin adı Satılmış Büyükcanayakın. Heybedeki turpun adı belli oldu; Satılmış bey.

* Bu ismi aklınızda tutun, gerçi akılda kalıcı bir yanı var. Satılmış bey bilirkişisinin hayatımıza özel nasıl görevlendirildiğini göreceksiniz. Olmayan bir raporu yazmış gibi adli makamları yanıltma girişimi nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettim. Mahkeme cevap bile vermedi, arkası sağlam.

* Danıştay’ın beş yargıcı yerine bilirkişi Satılmış beye itibar edilince doğal olarak itiraz ettim. Mahkeme Sayıştay denetçisi olarak görev yapmış üç kişilik yeni bilirkişi grubu oluşturdu. Yeni rapor benim ve arkadaşlarımın lehine hazırlandı.

‘Mahkemeyi yanıltacak kadar cesur’

* Ardından mahkeme dedi ki; “İki rapor çelişiyor, üçüncüsünü isteyelim” dedi. Bu kez başka üç Sayıştay denetçisinden rapor istendi, o da benim ve arkadaşlarım lehine çıktı. Raporda “İhalede Ekrem İmamoğlu’nun sorumluluğu olmadığı gibi kamuyu kara geçiren bir uygulama yapılmış” denilmiş.

* Danıştay’ın beş yargıcı, Sayıştay’dan emekli altı denetçi bizi haklı buldu, bir tek Satılmış bey bizi haklı bulamadı. Sanırım Satılmış Büyükcanayakın profili aklınızda şekillendi. Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara.

* Normalde ehliyeti iptal edilir ama öyle olmadı. Bu cengaverliği nedeniyle ödüllendirildi. Ne tesadüf ki verilen görevler hep bizimle ilgili. İspatlı, belgeli kesinlikle art niyeti var.

‘Varan iki İETT’

* Varan ikiyi açıklıyorum; 2 Şubat 2024’te de İETT hakkındaki soruşturmaya bilirkişi olarak Satılmış Büyükcanayakın atandı. İETT, kamu davalarında yetkin olmadığı için bu bilirkişiye itiraz etti. Savcı yanıt vermeden altı ay bekledi, ağustosta “Hayır, bilirkişi o olacak” dedi. Satılmış bey hiç şaşırtmadan İETT aleyhine asılsız tespitlerle dolu bir rapor hazırladı.

* Savcı başka bilirkişi kabul etmeyince İETT, emekli Sayıştay denetçilerinden rapor talep etti. Denetçiler, Satılmış beyin raporunun hukuken doğru olmadığını gösteren bir belge gönderdi.

‘Varan üç İSFALT’

* Bitmedi sırada varan üç var; bu bilirkişi asfalt firmamız İSFALT’la ilgili soruşturmaya atandı. İtiraz ettik, pek tabi yine görev verildi. Satılmış bey çok pratik, kısa sürede aleyhimize rapor hazırladı. Arkadaşlarımız yine emekli Sayıştay denetçilerinden bilimsel uzman görüşü talep etti. Burda da Satılmış beyin raporu hukuksuz bulundu. Beşiktaş ve Esenyurt’tan sonra konunun İBB’ye getirileceğini söylemiştim, işte bilirkişiye verilen bu iki dosya da aynı soruşturmada yer alıyor. Ne güzel operasyon, al gülüm ver gülüm.

‘Varan dört çok enteresan’

* Varan dört çok enteresan; Satılmış bey bu kez İBB lehine karar veriyor ama inceliği var. İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi var. Temel alanı Satılmış bey muhasebe olan 1891 bilirkişi var. Ama ne hikmetse tüm dosyalarımızda Satılmış bey var. Ne kadar şaşırtıcı bu kez lehimize karar verdi. Ama nasıl? 2019’da göreve geldiğimizde geçmişte yapılan usulsüzlüklerin incelenmesi için talimat verdim. Teftiş kurulumuz çok sayıda dosya buldu, suç duyurusunda bulundu. İçişleri bakanlığı “Siz soruşturma yapamazsınız” deyip el koydu, o günden beri de buzdolabında.

* Çoğu yargıdan dönen usülsüzlüklerden biri de 2018’deki İSPARK ihalesiydi. Usülsüzlük tespit edip mahkemeye verdik. Ne tesadüf ki bilirkişi yine Satılmış bey. Satılmış bey “Usülsüzlük var” dediğimiz dosya için bu kez “Usülsüzlük yok” raporu verdi. 2019’dan öncesi döneme karşı son derece nazik olan Satılmış bey 2019 sonrası için cengaver oldu, şahin kesiliyor. Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu?

Kim bu Satılmış Büyükcanayakın?

* Satılmış bey, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli. Görevi ayniyat saymaymış, sonra bilirkişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakmış. Çorlu, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki davalarda da bilirkişilik yapmış. Çerkezköy bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. İsmini vermeyelim çünkü hemen soruşturma açıyorlar. 2004-2016 arasında şu an çok ünlü bir yargı mensubu, Çerkezköy’de de hakimmiş. Acaba hiç karşılaştılar mı, tesadüf mü? İnsan merak edemeden duramıyor.

‘Sahte bilirkişi raporu yazmaktan yargılandı mı?’

* İstanbul’un bu çok ünlü bilirkişi Satılmış beyin, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte bilirkişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Satılmış bey sevdalısı savcılar, herhalde cevabını biliyordur.

Adalet bakanına HSK’yı ‘harekete geçir’ çağrısı

* Adalet bakanına bu konuyu inceletmeli. Umarım bu yargı mensuplarının işlemlerini inceleme sorumluluğu sizin boyunuzu aşmaz. Hızla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu harekete geçirmelisiniz.

* Sakın bana bağımsız yargı diyerek bir tweet atmayın. Buradan bir iddiada bulunuyorum. Yapamayacaksınız. Gücünüz yetmez. Sözünüz İstanbul’da geçmez. HSK’yı harekete geçirmek için mangal gibi adalet yüklü bir yürek lazım. Keşke beni yanıltsanız da ben de özür dilesem.

Erdoğan’a: Turbun büyüğü senin heybeden çıktı.

* Sizde böyle maharetli bilirkişiler ve yargı mensupları oldukça heybede turp var zannedebilirsiniz. Bunları yapanların nasıl geçmişte ayağına dolandıysa sizin de ayağınıza dolanır. Milletin verdiği yetkiyi gasp etmek haramdır. Sayın cumhurbaşkanı turbun büyüğü senin heybeden çıktı.

‘Cumhurbaşkanı, AK Parti genel başkanını uyardı’

Ardından soru cevap kısmına geçildi. İmamoğlu şu yanıtları verdi:

(Sizin kapınıza gelirler mi?) Hiçbir kaygım yok. Bugün adaletsizliği yapanların ailelerini korumak adına adaleti sağlayacağız.

(Hakkında geçen hafta başlatılan soruşturma) Umarım hatalarını biz ifade vermeye gidene kadar görürler. Sayın cumhurbaşkanı bana “Yargıya parmak gösteremez” dedi. Kendisi “Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyorum” dedi. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel başkanını uyardı.

(Başka CHP’li belediyelere operasyon bekliyor musunuz?) Beklemiyoruz dersek yalan olur. Allah bu milleti adaletsiz yöneticilerden korusun.

‘Adalet bakanının yüreği ihbar kabul edip işlem başlatmalı’

İmamoğlu son olarak bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın hakkında hukukçuların gerekli başvuruları yapacağını açıkladı ve sözlerini şöyle tamamladı: “Adalet bakanının yüreği varsa anlatılanları ihbar kabul edip işlem başlatmalı. Türkiye bu trajik durumlardan kurtulamazsa enflasyon da düşmez para da bulamazsınız.”