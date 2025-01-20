İmamoğlu: Bu millet sizi cumhuriyet tarihinden silip atacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara seslendi: “Bu millet sizi bu güzel cumhuriyet tarihinden silip atacak. Başka bir yolu yok.”

Fotoğraf: İBB

‘Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde konuşan İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e “Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız” diye seslendi.

‘Yargının can çekiştiğini’ belirterek, dayanışma çağrısı yapan İBB başkanı, özetle şöyle konuştu:

* Genç bir hakim adayı, mülakatta elendiği, diğeri mobbing nedeniyle canına kıydı. İnsan canından söz ediyoruz, gencecik insanların canına kıymasından bahsediyoruz. Yargının siyasallaşması insanların hayatlarına mal olduğu gibi daha tehlikeli bir boyutu var: Devletin varlığını da tehlikeye atar. İktidarların sınırsız güç kullanmasını önleyecek yegane kuvvet bağımsız yargıdır. Eğer yargıyı siyasetin parçası haline getirirseniz ortada hukuk devleti kalmaz, kurumlar çürümeye başlar.

‘Yargı can çekişmektedir’

* Yargının siyasallaşması devletin varlığını da tehlikeye atar. Devlet hepimizin altında yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. İktidarların sınırsız güç kullanmasını engelleyecek yegane güç bağımsız yargıdır. Çok yakın geçmişteki yargı düzenlemesiyle geldiğimiz noktadır bu. Bugün bağımsız yargı can çekişmektedir.

‘Bu millet sizi silip atacak’

* Bu millet sizi bu güzel cumhuriyet tarihinden silip atacak. Bu kadar net, başka bir yolu yok. Çünkü gücünü alan milletten bir hükümet değil, kendini milletin üzerinde görüyor. Önemli olan şahsım. Sakın bunu kuma gömmeyin. Bu zihniyetle 2019’dan bugüne sürekli yargı tacizi altında olmamıza rağmen; milletin vermediği yetkiyi yargı yoluyla ele geçirmek için her şeyi yaptılar. 2019’dan bugüne Allah aşkına bir seçim kazandık, ellerini yakamızdan bırakmıyorlar. Kaç defa milletçe ellerinizi vurup düşürmemize rağmen hala yakamıza yapışmaya çalışıyorlar. Tam bir yüzsüzlük. Dört defa kaybettin hala uğraşıyorsun.

‘Niye yargı sürecini başlatmıyorsunuz?’

* Ahmak davasından, Esenyurt’ta yaşadığımız garabet ve en son Beşiktaş. Bunların yargılanması… 90 gündür hala yazılmayan iddianame var. Utanmadan “Öyle şeyler var ki göreceksiniz” dediler. Niye yargı sürecini başlatmıyorsunuz? Çünkü hala uydurmaya çalışıyorsunuz. Bütün bu yapılanların temel meselesi İstanbul’u kaybetmeleri. Net olarak bu. Önümüzdeki seçimi de bugün kurgulayıp dizayn etmeye, milletin iradesini de baskı altına almaya çalıştıkları nettir.

‘Baskınları yarın işyerlerinize yaparlar’

* İktidarı denetleyen güçlü ve bağımsız bir yargı yoksa hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Yoksulumuz yoksulluktan, iş insanımız batmaktan kurtulamaz. Bugün siyasi erklerini sağlama almak için siyasi kişiliklere yaptıkları baskınları yarın işyerlerinize, fabrikanıza yaparlar. “Yapmazlar” demeyin, yaptılar, yapıyorlar.

‘Çözüme hep birlikte koşmalıyız’

* Bu mesele CHP, Ekrem İmamoğlu meselesi sanmayın. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve beka meselesidir. Yargının denetleyemediği bir iktidar sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de mahveder. Türkiye bu yozlaşmayı aşacak kabiliyet ve tecrübeye sahiptir. Sadece şurada oturan hukuk dünyasının çok kıymetli insanları bu ülkenin yargı sistemindeki sorunları milletin önüne koyar.

* Bugünkü kabiliyetsiz ortamın müsebbibi nettir, çözüm yolu da bellidir. O nedenle çözüm yoluna hep birlikte koşmalıyız, başka yolu yoktur. Adaletin olmadığı yerde devlet de olmaz. Hz. Ali “Devletin dini adalettir” demiştir. Gerçekten bir ülkede adalet yıkılırsa kimse “Kurtuldum” diyemez. Tek bir kişinin uğradığı adaletsizliği topluma tehdit olduğunu bilerek, hissederek yaşamaya mecburuz. Böyle bir düzeni ve daha fazla inşasını etmeye, başarmaya mecburuz.

‘Bak başsavcı…’

* Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; 7-8 polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.

‘Başka türlü kurtulamayız bunlardan’

* Bu kötü niyetli insanlardan bu memleketi temizlemeliyiz, başka yolu yok bu işin. Ve hiç kimsenin kuşkunuz olmasın ki başaracağız. Bu ülkenin, demokrasinin, adaletin teminatıyız, teminatı olmaya devam edeceğiz. Cesarete, örgütlü dayanışmaya ihtiyacımız var. Dayanışmayı ortaya koyduğumuzda bu millet ayağa kalkar ve sizinle beraber yürür. Bu işin başka bir yolu yok, başka türlü kurtulamayız bunlardan. Yolumuz açık olsun, sevgili dostlarıma özgürlük diliyorum.