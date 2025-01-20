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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, adliyeye sevk edildi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul başsavcısı Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edildi.

Cem Aydın (sağda). Fotoğraf: CHP – Facebook

AA’nın aktardığına göre CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yapılan Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle Aydın hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Aydın, hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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