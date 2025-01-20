CHP Gençlik Kolları başkanına Akın Gürlek paylaşımından soruşturma: İfadeye çağrıldı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
AA’nın aktardığına göre Aydın hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.
‘Kamu görevlisine hakaret’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla açılan soruşturmada Aydın’ın İstanbul başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın konuya ilişkin şunları söyledi:
“Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın kardeşim bu sabah gözaltına alındı. Gerekçe, Akın Gürlek’in geçmiş ‘kariyerini’ hatırlatan video mesajı.
Videonun yarısında CHP Genel Başkanı’mızın konuşmaları var. Dolayısıyla gözaltı, Cem Aydın şahsında CHP’ye yönelik gözdağıdır.”