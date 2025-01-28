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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu 31 Ocak'ta bilirkişi soruşturmasında da ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak’ta bilirkişi soruşturmasında da ifade verecek.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

İmamoğlu dün İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef göstermekle suçlandığı soruşturmada 31 Ocak 09:00’da ifade vermeye çağrılmıştı.


İmamoğlu aynı gün bilirkişi soruşturmasında da ifade verecek.

İstanbul başsavcılığı İmamoğlu’na çağrı kağıdı göndererek İstanbul Adliyesi’ne davet etti.

Bilirkişi soruşturması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

İstanbul başsavcılığı dakikalar sonra İBB başkanı hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlatmıştı.

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