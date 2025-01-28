İmamoğlu: Bu arkadaşları sandıkla yollamanın zamanı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu arkadaşları vakit kaybetmeden sandıkla yollamanın zamanı geldi” dedi.

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İmamoğlu, Küçükçekmece’deki temel atma töreninde konuştu. İBB başkanı ‘iktidarın gelecek seçimleri yargı yoluyla dizayn etmek istediğini’ belirtti ve şunları söyledi:

* Göreve geldiğim ilk gün söyledim; hak yemem, hakkınızı yedirmem. Bu yüzden başarı her zaman bizimle. Hizmetlerimizi engellemeye çalışanların taktiği “Biz yapamıyoruz, yapana engel olalım”. Projelerimizi bekletiyorlar ya da izin vermiyorlar.

* Bu işin yaramadığını gördükleri taktikleri her gün farklı modellere dönüşüyorlar. Konuşurken soruşturmalarına biri birini kovalıyor. Yoktan davalar çıkarıp siyasetin dışına çıkaralım, Ekrem İmamoğlu’nu oradan koparalım, yolumuza devam edelim istiyorlar.

‘Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek istiyorlar’

* Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek istiyorlar. Koltuk davası o kadar gözlerini bürümüş ki siyasetin millete hizmet olduğunu unuttular. Onları sandıkla eve göndermenin zamanı geldi. Milletimizle kol kola verdiğimizde başaramayacağız hiçbir şey yok. 2019’da bunu Türkiye’ye ispat ettik.

‘Kimse bizi döndüremez’

* Zannediyorlar ki İmamoğlu’na korku salabilirler. Kimse bizi yıldıramaz, bu yoldan döndüremez. Benim yol yürüyüşümün bir bedeli var; her dakika hizmet etme bedeli. Bundan geri dönmeyiz. Yolumuz açık olsun. Biz tek kişilik oyunu sevmeyiz. Horon gibi halay gibi kol kola olmaya, coşkulu bir oyun oynamaya hazırız. Tam yol ileri. Yolumuz açık olsun.