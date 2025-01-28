Bahçeli: Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa

MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim” dedi.

Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA

Bahçeli’nin partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. Bir hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık. Bolu’da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı.

* Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler cumhurbaşkanımıza aittir. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz.

* Grand Kartal otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Henüz yanmış insanlar otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp narsistlik yaptılar. Grand Kartal otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın.

* Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek, özeleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu isabetli bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim.

* Yangının faturasını Köroğlu Dağı’ndaki yaban hayvanlarından mı çıkaracağız? Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun ve sekiz tespitin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim.

‘Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim’

* Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız. 15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim.

* Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP’nin 12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz.

* Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir.

* Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye’nin doğumuna.

* DEM heyetiyle İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.