Musk, Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından 'pişman'

ABD’li milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili bazı paylaşımlarından dolayı ‘pişman’ olduğunu yazdı ve ekledi: “Çok ileri gittiler.”

Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve vergi kesintisi tasarısını sertçe eleştiren Musk’a şöyle yüklenmişti:

“Elon’la çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’sa Trump’a X’ten şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu. Bu adam bugün nerede? Büyük çirkin yasa (vergi tasarısı) bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!

ABD’li milyarder ardından ‘bombayı patlatmış’ ve Trump’ın adının cinsel istismar ve fuhuş davası Epstein’da geçtiğini, dosyaların bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Buna karşılık Trump’sa “Umursamıyorum” demişti. Musk da kısa süre sonra ‘Epstein paylaşımı’nı X’ten silmişti.

Musk bugün X’ten ‘pişman’ olduğunu yazdı: “Geçen hafta başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittiler.”

ABD’li milyarder paylaşıma Trump’ı da etiketledi.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.