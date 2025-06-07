Elon Musk: ABD'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

ABD’li milyarder Elon Musk “ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var” dedi.

Elon Musk. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD’li işadamı, ABD Başkan Donald Trump’la karşılıklı suçlamaların ardından ‘Amerikan Partisi (The American Party)’ isimli yeni bir siyasi parti kurma fikri duyurdu.

Sahibi olduğu X’te anket düzenleyen Musk, ülkede yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığını sordu.

Musk, “ABD’de gerçekten ortadaki yüzde 80’i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?” dedi. Ankete katılanların yüzde 80,4’ü işadamının sorusuna ‘evet’ yüzde 19,6’sı ‘hayır’ şeklinde oy kullandı.

Anketin sonucuna atıfla Musk şunları söyledi: “İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir.”

Ne olmuştu?

Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve vergi kesintisi tasarısını sertçe eleştiren Musk’a şöyle yüklenmişti:

“Elon’la çok iyi bir ilişkimiz vardı fakatartık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’sa Trump’a X’ten şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu. Bu adam bugün nerede? Büyük çirkin yasa (vergi tasarısı) bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!

ABD’li milyarder ardından ‘bombayı patlatmış’ ve Trump’ın adının cinsel istismar ve fuhuş davası Epstein’da geçtiğini, dosyaların bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Buna karşılık Trump’sa “Umursamıyorum” demişti. Son olarak ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump’ın, Musk hakkında röportaj talebine, “Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?” diye cevap verdiği belirtildi.