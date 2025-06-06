Trump'a göre Musk 'aklını kaçırdı'

ABD Başkanı Donald Trump, son haftalarda arasının açıldığı Elon Musk’ın ‘aklını kaçırdığını’ söyledi.

Fotoğraflar: AA

ABC kanalının telefonla ulaştığı Trump’ın, Musk hakkında röportaj talebine, “Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?” diye cevap verdiği belirtildi.

Musk’ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten Trump, kendisinin bu konuşmaya hazır olmadığını söyledi.

Trump Tesla’dan kurtulmayı. planlıyor

CNN kanalında yer alan habere göre Başkan Trump’ın mart ayında satın aldığı Tesla aracını istemediği bildirildi.

Habere göre Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın kırmızı renkli Tesla’sının ‘satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği’ yorumunu yaptı.

Trump ayrıca televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Elon’u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var” dedi.

“Sanırım bir süre onunla konuşmayacağım ama ona iyi dileklerimi iletiyorum” diyen Trump, dün, 2026 bütçe tasarısı konusunda Musk’ın, kendisini eleştirmesinden ‘çok büyük hayal kırıklığına uğradığını’ belirtmişti.

Ne olmuştu?

Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve vergi kesintisi tasarısını sertçe eleştiren Musk’a şöyle yüklenmişti: “Elon’la çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’sa Trump’a X’ten şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu. Bu adam bugün nerede? Büyük çirkin yasa (vergi tasarısı) bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!

ABD’li milyarder ardından ‘bombayı patlatmış’ ve Trump’ın adının cinsel istismar ve fuhuş davası Epstein’da geçtiğini, dosyaların bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Buna karşılık Trump’sa “Umursamıyorum” demişti.