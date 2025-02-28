ABD Adalet Bakanlığı 'Epstein belgelerini' yayınladı: 'Tam bir hayal kırıklığı'

ABD’de Jeffrey Epstein davalarına ilişkin belgeleri paylaştı. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna “İstediğimiz bu değildi” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde tutukluyken 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein’ın ölüm nedenini ‘intihar’ olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddetmişti.

Ocak başlarında yargıç kararıyla dört bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein’la birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya çıkarmıştı.

O isimler arasında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ile Donald Trump, eski İsrail başbakanı Ehud Barak, eski ABD başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson vardı.

Eski başkanlara isimleri dosyada geçmesine rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Gizlilik kaldırıldı: Belgeler yayınlandı

Son olarak Epstein’ın arşivindeki belgelerin ilk kısmı üzerindeki gizlilik kaldırıldı.

Yayınlanan belgeler arasında Epstein’ın özel uçağının uçuş kayıtlarının kopyalarıyla, suça yardımdan mahkum olan Ghislaine Maxwell’in derlediği iddia edilen fotokopiler var.

Belgeler arasında daha önce sızdırılanlar da var. Burada davayla ilişkili Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Evans, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Naomi Campbell, Alastair Campbell, David Blaine, Tony Blair, Mike Bloomberg, Richard Branson, Ralph Fiennes ve Alec Baldwin gibi isimler geçiyor.

‘Tam bir hayal kırıklığı, bize istediğimizi verin’

Ayrıca karartılmış bir isim listesi ve kanıt görülen çeşitli ürünlere ait bilgiler de belgeler arasında.

254 isimden oluşan isim listesinin karartılmış olması tepkilere yol açtı.

Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, X’ten bunu ‘tam bir hayal kırıklığı’ olarak nitelendirdi ve “Bize istediğimiz bilgileri verin” diye yazdı.

‘Belgeler saklanıyor, tamamı teslim edilsin’

Bakanlık belgelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD hükümeti tarafından resmi bir sıfatla yayınlanmamış belgeleri içermektedir.”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’e gönderdiği mektupta davayla ilgili belgelerin saklandığını öne sürerek, belgelerin tamamının 28 Şubat’a kadar teslim edilmesini istedi.

Bondi ayrıca konuyla ilgili soruşturma talebinde bulundu.