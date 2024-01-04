Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in yargılandığı davayla ilişkili isimler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew de yer aldı.

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ABD’de partneri Ghislaine Maxwell’le cinsel istismar, pedofili ve fuhuşla suçlanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

The Guardian‘ın aktardığına göre İngiliz medya devinin kızı Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında, çok sayıda ismin bulunduğu mahkeme belgeleri kamuoyuna açıklandı.

Mahkeme belgelerindeki dikkat çeken isimler arasında 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, eski ABD başkanı Bill Clinton, pop yıldızı Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield da bulunuyor.

Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

Buckingham Sarayı daha önce Prens Andrew’la ilgili suçlamaların ‘kategorik olarak doğru olmadığını’ söylemişti.

Clinton da Epstein ile bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein’ın işlediği suçlara dair hiçbir şey bilmediğini savunmuştu.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein’ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.