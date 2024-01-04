Diken

Yaramazlara biraz batar!

Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in yargılandığı davayla ilişkili isimler arasında eski ABD başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew de yer aldı.

Fotoğraf: Reuters / Arşiv

ABD’de partneri Ghislaine Maxwell’le cinsel istismar, pedofili ve fuhuşla suçlanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.


The Guardian‘ın aktardığına göre İngiliz medya devinin kızı Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında, çok sayıda ismin bulunduğu mahkeme belgeleri kamuoyuna açıklandı.

Mahkeme belgelerindeki dikkat çeken isimler arasında 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, eski ABD başkanı Bill Clinton, pop yıldızı Michael Jackson ve sihirbaz David Copperfield da bulunuyor.

Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

Buckingham Sarayı daha önce Prens Andrew’la ilgili suçlamaların ‘kategorik olarak doğru olmadığını’ söylemişti.

Clinton da Epstein ile bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein’ın işlediği suçlara dair hiçbir şey bilmediğini savunmuştu.

2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein’ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

İki kadından büyük bankalara dava: Sizin desteğiniz olmasa Jeffrey Epstein seks ticareti yapamazdı

ABD’de seks ticareti davasında Epstein’e yardımdan suçlu bulunan Maxwell’e 20 yıl hapis

Cinsel tacizden tutuklu milyarder işadamı, hücresinde ölü bulundu

SON HABERLER

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Banka daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini belirtmişti.

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”