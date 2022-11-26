İki kadından büyük bankalara dava: Sizin desteğiniz olmasa Jeffrey Epstein seks ticareti yapamazdı

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede 2019’da ölen Jeffrey Epstein’in mağduru olan iki kadın, ABD’li milyarderin çalıştığı iki bankaya; JP Morgan ve Deutsche Bank’a dava açtı.

Jeffrey Epstein Fotoğraf: REUTERS/File Photo

Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

Mağdur ettiği kadınlardan ikisi, ‘Epstein’ın, fuhuş ağını finans kurumlarının desteği olmadan yürütemeyeceğini’ iddia ederek JP Morgan Chase & Co. ve Deutsche Bank AG aleyhine ayrı hukuk davası açtı.

Davalar, cinsel istismardan kurtulan yetişkinlerin, zaman aşımı süresi dolmuş olsa bile iddia edilen istismarcıları dava etmelerine izin veren yeni bir yasa uyarınca açıldı.

Epstein öldüğünde, 2002’den 2005’e kadar Manhattan’daki malikanesinde ve Palm Beach’teki mülkünde, reşit olmayan kızlara fuhuş yaptırmak suçundan yargılanmayı bekliyordu.

JPMorgan’a dava açan kadın, bankayı ‘seks ticareti yapan kişiye özel muamele sağlamak, böylece faaliyetinin devam etmesini ve genç kadınların istismar edilmesine neden olmakla’ suçluyor, “Bir finans kurumunun katılımı olmadan Epstein seks ticareti yapamazdı” diyor.

Bir grup davacıyı temsil eden ikinci bir kadın da açtığı başka bir davada, Deutsche Bank’ı, ‘Epstein’ın cinsel istismar ve fuhuş operasyonunu yürütebilmek için kullandığı banka olduğunu’ söyledi. Davacı iddianamesinde, “Epstein’den milyonlarca dolar kazanacağını bilen Deutsche Bank, yasayı takip etmektense kârı seçti, fuhuş operasyonunu kolaylaştırmayı seçti” diyor.

Şüpheli durumları görmezden geldiniz

Dava, ‘Deutsche Bank’ın çok sayıda genç kadına yapılan ödemeler ve büyük miktarda nakit para çekme dahil şüphe uyandıracak bir sürü ipucunu görmezden geldiğini iddia ediyor.

Deutsche Bank AG’nin Amerikan Bölgesi İletişim Başkanı Brian Blackstone, CNN’e yaptığı açıklamada “Bu iddianın temelden yoksun olduğuna inanıyoruz ve argümanlarımızı mahkemede sunacağız” dedi.