Elon Musk 'sakinleşti': Trump'la barışma sinyali

ABD’li milyarder Elon Musk, milyarder Bill Ackman’ın ABD Başkanı Donald Trump’la barışması yönündeki çağrısına olumlu yanıt verdi.

Musk, Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaktan da vazgeçtiğini duyurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve vergi kesintisi tasarısını sertçe eleştiren Musk’a şöyle yüklenmişti: “Elon’la çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon’dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır.”

Musk’sa Trump’a X’ten şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu. Bu adam bugün nerede? Büyük çirkin yasa (vergi tasarısı) bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!

ABD’li milyarder ardından ‘bombayı patlatmış’ ve Trump’ın adının cinsel istismar ve fuhuş davası Epstein’da geçtiğini, dosyaların bu nedenle açılmadığını öne sürmüştü.

Buna karşılık Trump’sa “Umursamıyorum” demişti.

Musk tartışma esnasında şirketi SpaceX’in ürettiği ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) kullandığı uzay aracı Dragon’u da devre dışı bırakmakla tehdit etmişti.

The Guardian‘ın haberine göre Musk, her iki tarafı da ‘sakin olma’ya çağıran bir paylaşıma “İyi tavsiye. Tamam, Dragon’u hizmet dışı bırakmayacağız” diye yanıt verdi.

ABD’li milyarder, ikiliyi ‘ABD’nin yararı için barışma’ya çağıran Ackman’ın paylaşımınaysa “Haksız değilsiniz” cevabını verdi.

Öte yandan Politico da Beyaz Saray’ın ‘barışma’ için Musk’la telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştığını yazdı. Haberde yardımcılarının da Trump’ı, Musk’la ilgili eleştirilerini yumuşatmaya ikna etmeye çalıştığı, başkanınsa ‘umursamaz’ davrandığı belirtildi.