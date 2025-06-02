Musk içini döktü: Olmaya başlayan şey haksızlıktı

Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) haksızlığa uğradığını ve kurumun ‘şamar oğlanı’na dönüştürüldüğünü söyledi.

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DOGE’un kurucusu Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te danışmanlık görevinden ayrılmıştı.

CBS‘te ‘Sunday Morning’ isimli bir programa konuk olan Musk “Olmaya başlayan şey biraz haksızlıktı, çünkü DOGE her şeyin şamar oğlanı haline dönüştü” dedi.

Hükümetin her kesintisinde ABD halkının DOGE’u suçlar hale geldiğini belirten Musk bunun ‘haksızlık’ olduğunu savundu.

ABD’deki sosyal güvenlik sistemi kapsamında belirli koşulları sağlayan bireylere maddi yardımlar (sosyal güvenlik çekleri) sağlanıyor.

Buna da değinen Musk, DOGE’un maddi yardımları engelleyeceği düşüncesinin ‘tamamen yanlış’ olduğunu, kurumun görevinin hükümet verimliliğini artırmak olduğunu söyledi.

‘Bütçeyi görünce hayal kırıklığına uğradım’

Bundan sonra uzay çalışmalarına ağırlık vereceğini belirten Musk, Trump’ın ABD Temsilciler Meclisi’ne sunduğu bütçe tasarısıyla ilgiliyse ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını anlattı:

“Açıkçası bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım.

Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil. ABD hükümeti hantal yapısıyla bilinen ve film senaryolarına konu olan ‘motorlu taşıtlar dairesi’ne benziyor.”

‘Sıkışmış durumdayım, yönetime karşı konuşmak istemiyorum’

Musk ayrıca Trump’ın danışmanlığı esnasında yönetimin her politikasını onaylamadığını, ABD başkanı ve ekibiyle bazı fikir ayrılıkları yaşadığını söyledi:

“Ama bunu bir söyleşide gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım; yani yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum.”

Dünyanın en zengin iş insanı Musk, Trump’ın ikinci dönem seçilmesi için kişisel sermayesinden 288 milyon dolar harcamıştı.

Trump da her fırsatta övdüğü Musk’ı sık sık Oval Ofis’e ve kabine toplantılarına davet etmişti.