Musk yüzündeki morlukların nedenini açıkladı: Oğlum yumruk attı

Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD’li iş insanı Elon Musk, yüzündeki morlukların nedenini açıkladı: “Küçük oğlum X’le şakalaşıyordum.”

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ABD Başkanı Donald Trump Musk’ı Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirmişti.

Musk, Beyaz Saray’daki görevinden cuma ayrılmıştı. Basın açıklamasında Musk’ın yüzündeki morluklar dikkat çekmişti.

Euronews’ün aktardığına göre Musk morlukları soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

“Küçük oğlum X’le şakalaşıyordum ve ‘Hadi, suratıma yumruk at’ dedim. Ve öyle de yaptı. Beş yaşında bir çocuğun bile suratınıza yumruk atması mümkünmüş.”

The New York Times ise dün, Trump’ın başkanlık kampanyası sırasında Musk’ın uyuşturucu kullanımının arttığını yazmıştı.