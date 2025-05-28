Musk, Trump'ın 'vergi indirimi tasarısı'nı beğenmedi

ABD’li işadamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘vergi indirimi tasarısı’nın Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) baltalayacağını öne sürdü.

Fotoğraf: Beyaz Saray

CBS Sunday Morning programında konuşan Musk, Trump’ın ‘büyük güzel yasa tasarısı’ diye tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söyledi:

“Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı.

Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum.”

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler, Trump’ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Cumhuriyetçiler, Trump’ın nitelemesine atıfla 1116 sayfalık söz konusu tasarıya ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ adını vermişti.

Tasarıyla eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017’de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler tasarıyı, 4 Temmuz’a kadar Trump’ın imzasına sunmayı hedefliyor.

Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 214 ‘hayır’ oyuna karşılık 215 ‘evet’ oyuyla geçti. 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve iki bağımsız koltuğun bulunduğu Senato’daysa 48’e karşı 51 oyla kabul edilmişti.