Trump: Putin ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yüklendi: “Ateşle oynuyor.”

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Trump, son dönemde bazı açıklamalarında Rusya’nın Ukrayna’yla ateşkese varma konusunda yavaş davrandığını savunmuş ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

ABD başkanı, Rus ordusunun Ukrayna’ya 25 Mayıs’taki saldırısının ardından Putin için “Ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” demişti.

Putin’e bu kez Truth Social hesabından seslenen Trump şöyle yazdı:

“Vladimir Putin’in fark etmediği şey şu ki, ben olmasaydım Rusya’nın başına çoktan büyük felaketler gelmiş olurdu, yani hakikaten kötü şeyler. Ateşle oynuyor!”

Bu arada ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump’ın Rusya’ya son saldırılarının ardından yaptırımları artırmayı planladığını yazmıştı. Yaptırımların amacının, Ukrayna’yla 30 günlük bir ateşkes dahil müzakere masasında Putin üzerinde baskı kurmak olduğu belirtiliyordu.