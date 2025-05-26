Trump açtı ağzını yumdu gözünü: Putin tamamen çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, “Ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” dedi.

Fotoğraf: Truth Social

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, dün Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırmasının ardından Putin’i eleştirdi.

Putin’le uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine belirten Trump, “Ama ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor” dedi.

79 yaşındaki siyasetçi, Rusya’nın Ukrayna’ya ‘durup dururken’ füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek şöyle devam etti:

“(Putin’in) Her zaman Ukrayna’nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya’nın çöküşüne yol açar.”

Bir eleştiri de Zelenski’ye

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi de eleştiren Trump şunları söyledi:

“Başkan Zelenski bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur.

Bu Zelenski, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden’ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum.”

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna’ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğünü, 60’tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Zelenski de saldırının ardından “Amerika’nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i sadece cesaretlendiriyor” demişti.