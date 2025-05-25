Zelenski: Amerika'nın sessizliği Putin'i cesaretlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “Amerika’nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i sadece cesaretlendiriyor” dedi.

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Ukrayna lideri, Rusya’nın bu gece Ukrayna’nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenski, ülke genelinde sivil altyapılarla sanayi tesislerine saldırıldığını ve Kiev’deki bir üniversitenin yurtlarının hasar gördüğü belirtti. Ukrayna’nın 30 şehir ve yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Zelenski, “Maalesef çocuklar da dahil olmak üzere ölenler var” dedi.

Açıklamaya göre Rusya, Ukrayna’yı yaklaşık 70 füze ve 300’e yakın İHA’yla vurdu. 47 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Rusya bu savaşı uzatıyor ve her gün öldürmeye devam ediyor. Amerika’nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği Putin’i sadece cesaretlendiriyor.

* Putin’in füze fırlatma konusunda değil, savaşı bitirme konusunda düşünmesi sağlanmalı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi en az 11 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığı duyurmuştu.