Rusya ve Ukrayna 390 esiri takas etti

Rusya’yla Ukrayna arasında İstanbul’da varılan mutabakat çerçevesinde 390 esir takas edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sürecin cumartesi ve pazar devam etmesini beklediklerini söyledi.

Telegram hesabından açıklamasında ‘1000 kişiye 1000 kişilik esir takası’ sürecinin ilk aşamasının uygulandığını belirtti.

Takas kararı geçen hafta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan barış müzakerelerinde alınmıştı.

“Bu mutabakatın tam olarak uygulanması önemli” diyen Zelenski, diplomatik temasların süreceğini, tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalıştıklarını kaydetti.

Rusya: 270 asker ve 120 sivil serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı da takası doğruladı. Açıklamaya göre Ukrayna’yla yapılan takas sonucunda 270 Rus askeri ve 120 sivil ülkeye döndü.

İstanbul’daki müzakerelerde taraflar, esir takasının yanısıra olası bir ateşkes ve devlet başkanları düzeyinde doğrudan temas konularını da gündeme almıştı.

Görüşmeler beklendiği üzere liderler düzeyinde değil, ülkelerin çeşitli bakanlıklarının temsilcileri arasında yapılmıştı.