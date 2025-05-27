WSJ: Trump, Rusya'ya yaptırımları artıracak

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Rusya’ya karşı yaptırımları artırma kararı alacak.

Fotoğraf: Beyaz Saray

WSJ’nin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Rusya’nın son birkaç gündeki Ukrayna saldırılarının ardından Moskova’ya yaptırımları artırmayı planlıyor.

Yaptırımların amacı Ukrayna’yla 30 günlük bir ateşkes dahil müzakere masasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmak.

Trump’ın Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden ‘yorulduğunu’ belirten yetkililer, ‘son bir hamlenin’ işe yaramaması durumundaysa ABD’nin müzakerelerden tamamen çekilmeyi düşündüğünü belirtti.

79 yaşındaki siyasetçinin düşüncesi ‘ateşkesi kabul etmesine rağmen daha fazla çatışmayı teşvik ettiğini düşündüğü’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye duyduğu hoşnutsuzluktan.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt WSJ’ye şöyle konuştu:

“Başkan Trump müzakere edilmiş bir barış anlaşması görmek istediğini açıkça ifade etti ve akıllıca bir şekilde tüm seçenekleri masada tuttu.”

Trump: Putin tamamen çıldırdı

Trump dünkü sosyal medya paylaşımında Putin’le uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerini belirtip şöyle demişti: “Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor.”