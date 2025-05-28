Trump'ın 'hiçbir fikri olmayan aptal' dediği Fed başkanından kariyer tavsiyesi: Risk alın

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum” dediği Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell yeni mezunlara risk almaları tavsiyesinde bulundu.

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Fed ay başında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Kararın ardından Powell yüksek vergi artışlarının devam etmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceğini söylemişti.

Trump’da faizleri düşürmede geç kaldığı gerekçesiyle Powell’a şöyle yüklenmişti:

“…‘Çok geç’ Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor. ‘Çok geç’in tam zıttı! Keyfini çıkarın.”

CNBC-e’nin haberine göre Powell, Princeton Üniversitesi’nin 2025 mezuniyet töreninde konuştu. Başkan, kariyerde ilerlemenin risk almak ve inisiyatif göstermeye bağlı olduğunu öne sürdü.

Kendi hayatından da örnekler veren 72 yaşındaki ekonomist, “Zaman zaman başarısız olmuyorsanız, kendinizden yeterince bir şey istemiyorsunuz demektir” deyip yeni mezunlara cesaretlendirmeye çalıştı.

Powell “Hadi yap. Kendini havuzun derin ucuna at, kendine inan, risk al” dedi.