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Yaramazlara biraz batar!

Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed)
Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

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Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.