Fed faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
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Yaramazlara biraz batar!
Son yıllarda kalp ve böbrek hastalıklarının birlikte görülme sıklığı artıyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
Sivas’ta boğazı kesilen iki kardeş elleri arkadan bağlanmış şekilde evlerinde ölü bulundu.
ABD’de Kentucky eyaletinde sekiz yaşındaki bir çocuk annesinin telefonundan 4 bin dolara (yaklaşık 154 bin 566 lira) 70 bin tane lolipop siparişi verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İstikrar açısından Jose Mourinho’yla devam etmek istiyoruz” dedi.