Elon Musk: Beyaz Saray'daki görevim sona erdi

ABD’li işadamı Elon Musk, Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başında olan Musk, X’ten “Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Donald Trump’a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

Musk, şöyle devam etti:

“DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek.”

Beyaz Saray da işadamının görevinden ayrıldığını doğruladı.

Siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk’ın sahibi olduğu Tesla kötü etkilenmişti. Tesla’nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşmüştü.

Trump’ın ‘vergi indirimi tasarısı’nı beğenmemişti

Musk, Trump’ın ‘büyük güzel yasa tasarısı’ diye tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söylemişti:

“Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı.

Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum.”

Tasarıyla eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017’de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler tasarıyı, 4 Temmuz’a kadar Trump’ın imzasına sunmayı hedefliyor.

Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 214 ‘hayır’ oyuna karşılık 215 ‘evet’ oyuyla geçti. 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve iki bağımsız koltuğun bulunduğu Senato’daysa 48’e karşı 51 oyla kabul edilmişti.