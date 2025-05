Elon Musk: Beyaz Saray'daki görevim sona erdi

ABD’li işadamı Elon Musk, Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başında olan Musk, X’ten “Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Donald Trump’a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.