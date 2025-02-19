Musk: Sosyal güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir var

ABD’de Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına ait olduğunu ileri sürdüğü bir tablo paylaştı: “Belki de alacakaranlık gerçektir ve sosyal güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır.”

Fotoğraf: TIME

Musk’ın X’ten paylaştığı tabloda yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor.

Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaşlarında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin yaşınınsa 360’ın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Musk, paylaşımında, “Belki de alacakaranlık gerçektir ve sosyal güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır” dedi.

Kimsenin sosyal güvenlik kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini söyleyen Musk kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında ‘önemli tutarsızlıklar’ olduğunu öne sürdü.

FOX News kanalında yayınlanan özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratmaya çalıştığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi:

“Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, ‘Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar’ dedi. Ben de kesinlikle dedim.”

Tarihte hiç kimsenin kendisi kadar medyada kötülenmediğini iddia eden Trump ayrıca, “Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk’a devretti. Başkan Musk saat 08:00’de kabine toplantısına katılacak” diyerek Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı.