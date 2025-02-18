Elon Musk Grok 3'ü tanıttı: Gezegendeki en akıllı yapay zeka

ABD’li işadamı Elon Musk, yeni yapay zeka modeli ‘Grok 3’ün ‘gezegendeki en akıllı yapay zeka’ diye tanıttı.

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Yapay zeka şirketi xAI mühendisleriyle birlikte canlı sunum yapan Musk, Grok 3’ün bir önceki modele göre 10 kat daha fazla hesaplama gücü bulunduğunu söyledi.

Grok 3’ün ‘gezegendeki en akıllı yapay zeka’ olduğunu savunan Musk, “Ürkütücü boyutta akıllı’ dedi.

Musk, Grok 3’ün özellikle bilim, matematik ve kodlama gibi alanlarda Google’ın ‘Gemini’ ve Çinli ‘DeepSeek’ modellerinden daha başarılı olduğunu öne sürdü.

Grok 3’ü kullanmak için X platformunda ücretli ‘premium’ üye olmak ya da web üzerinden abonelik oluşturmak gerekiyor.

Musk, geçen hafta OpenAI şirketini satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif yapmıştı. Musk’ın bu önerisini OpenAI CEO’su Sam Altman reddetmişti.

Kuruluşunda OpenAI’ın ortağı olan Musk, en popüler ürünü ChatGPT piyasaya çıkmadan şirketten ayrılmıştı.