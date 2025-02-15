OpenAl, Elon Musk'ın teklifini reddetti

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, ABD’li milyarder Elon Musk’ın satın alma teklifini ‘oybirliğiyle’ reddetti.

Fotoğraf: AA

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk’ın teklifine ilişkin X’ten şöyle yazdı: “OpenAI satılık değildir, yönetim kurulu Musk’ın rekabeti bozmaya yönelik son girişimini oy birliğiyle reddetti.”

Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde bir teklif sunduğu öne sürmüştü.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman iddialara X’ten “Hayır, teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” diye yanıt vermişti.