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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk’tan OpenAI ve Sam Altman’a dava

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO’su Sam Altman’a kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

San Francisco Mahkemesi’nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman’ın 2015’te Musk ile iletişime geçtiği ve ‘insanlık yararına’ yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne kaydedildi.


Dilekçede OpenAI’nın amacının dışına çıkarak dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft’un yan kuruluşu haline getirildiği belirtildi.

Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft’un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, bunun anlaşmayı ihlal anlamına geldiği vurgulandı.

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