OpenAI: Elon Musk şirkete 'çökmeye' çalıştı

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Twitter, Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın şirketi ‘ele geçirmeye’ veya ‘Tesla’yla birleştirmeye’ çalıştığını öne sürdü.

Elon Musk. Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, OpenAI hakkında dava açmıştı. Şikayet dilekçesinde Musk, OpenAI ve CEO’su Sam Altman’ın kuruluş misyonunu terk ettiğini ve Microsoft’un ‘yan kuruluşu’ haline geldiğini savunmuştu.

İddiaya göre Altman ve OpenAI kurucularından Greg Brockman 2015’te Musk’la iletişime geçerek ‘insanlık yararına’ yapay zeka geliştirmek ve kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurmak için anlaştı. Daha sonra OpenAI bu misyondan vazgeçti ve yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft’un karını en üst düzeye çıkarmak için kullanmaya başladı. Musk’a göre bu, anlaşmanın ihlali demek.

OpenAI kurucuları Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, Sam Altman ve Wojciech Zaremba bir blog metniyle Elon Musk’a yanıt verdi.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre OpenAI kurucuları ‘bir noktada’ Elon Musk’ın şirketi ele geçirmeye çalıştığını söyledi: “Misyonu ilerletmek için kâr amacı güden bir yapıyı tartışırken Elon Musk bizim Tesla’yla birleşmemizi veya OpenAI yönetim kurulunun kontrolünün, CEO’luğunun veya şirket çoğunluğunun kendisine vermemizi istedi. Musk’la kâr amacı güden bir anlaşmaya varamadık çünkü herhangi bir bireyin OpenAI üzerinde mutlak kontrole sahip olmasının misyona aykırı olduğunu düşündük.”

Aynı yazıda OpenAI kurucuları, Musk’ın diğer iddiaları için harekete geçeceklerini de ekledi.

OpenAI kurucuları arasında yer alan Musk, 2018’de şirketten ayrılmıştı.