Elon Musk, yapay zeka şirketini Twitter’a entegre edecek

İş insanı Elon Musk, yapay zeka şirketi xAl’yi sahibi olduğu Twitter’a entegre edeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Elon Musk, Temmuz 2023’te ‘xAl’ adında bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Musk, şirketin ‘Grok’ ismindeki ilk yapay zeka robotunu ve ürününü 4 Kasım’da piyasaya sürmüştü.

Dün Twitter’da açıklama yapan Musk, xAl’yi Twitter’a entegre edeceğini duyurdu.

It will both be built into the 𝕏 app and be available as a standalone app — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023

Reuters’ın haberine göre xAI, sosyal medya platformu Twitter’a entegre edilecek. Bunun haricinde xAl Twitter’dan bağımsız bir uygulama olarak da bulunacak.

Musk, Grok’u Twitter’daki ‘Premium+’ abonelerine sunmuştu.

Musk, Grok’un ‘Twitter aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi olduğunu’ ve ‘bunun da diğer yapay zeka botlarına göre büyük bir avantaj olduğunu’ belirtti.