Meta düşünceyi metne dönüştüren bir yapay zeka modeli geliştirdi

Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, düşünceyle metin üretmeye olanak tanıyan bir yapay zeka modeli geliştirdiğini duyurdu.

Meta’nın yapay zeka modeli Llama 3.2

Meta’nın geçen hafta yayınladığı çalışmada araştırmacılar, insanların klavyede yazarken sinir sinyallerini takip edebilen son teknoloji bir beyin tarayıcısı ve yapay zeka modeli kullandı.

Bu model, insanların hangi tuşlara bastıklarını tahmin ederek tüm cümleleri anlayacak kadar yüksek bir doğruluk oranı yakaladı.

Çalışmanın bulgularına göre sistem kusursuz değil, fakat beyin sinyallerini takip ederek cümle kurabiliyor ve usta bir daktilografın hangi tuşlara bastığını yüzde 80’e varan oranda doğru şekilde tespit edebiliyor.

Beyin okuma, Meta’nın ‘Brain2Qwerty’ adlı derin öğrenme sistemiyle destekleniyor. Bu sistem, bir kullanıcının birkaç bin vuruşluk yazımını gözlemledikten sonra hangi tuşlara bastığını öğrenebiliyor.

Makine, ortalama yüzde 32’lik bir hata oranıyla mükemmel olmaktan uzak olsa da Meta, bunun kafatasının dışından beyin sinyallerini okuyarak yazan en isabetli sistem olduğunu söylüyor.

Diğer taraftan yüzde 99’a kadar yüksek doğruluk oranına sahip olacak diğer alternatifse, beyne doğrudan bir sinir implantı yerleştirmek. Ancak 2 milyon dolara varan maliyeti nedeniyle böyle bir aletin piyasaya çıkması da henüz mümkün görünmüyor.

Meta, buradaki deneyimden yola çıkarak yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde diğerlerinden bir adım öne geçebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, çalışmada aldıkları sonuçların zihnimizin dil sinyallerini hiyerarşik oluşturduğu teorisini desteklemesi ve bunun da yapay zeka araştırmalarının önünü açma potansiyeli taşıması nedeniyle olduklarını söylüyor.