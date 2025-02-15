Geleceğin psikoterapisti yapay zeka mı?

Uzmanlara göre yapay zeka, gelecekte psikoterapide kullanılabilir.

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Psikolojik sorularının yanıtlarını, arama motorlarına ek olarak chatbotlarda arayan kişi sayısı her geçen gün artıyor.

Mevcut teknolojinin getirdiği olanaklardan biri, kişinin sorularını yazarak veya telefonuyla gayet normal konuşur gibi sorabilme imkanına sahip olması.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nde klinik psikoloji ve psikoterapi profesörü Johanna Löchner, yapay zekanın utanç duygusundan arınmış bir alan olduğunu belirtiyor. Ruhsal hastalıklar hakkında konuşmanın hala birçok toplumda tabu olması ve sorunları ile bunların bilinmesinden utanan birçok insanın psikoterapiye ihtiyaç duyduğuna işaret eden Löchner, ‘çekingen kişiler için psikoterapi görmenin’ zor olabileceğini söylüyor.

Yapay zekayla konuşan hasta, karşısında bir terapistin oturmadığını ve en mahrem sorunlarını bir başka insanla paylaşmadığını biliyor.

Tüm bunlara rağmen yapay zekanın psikoterapinin yerini tamamıyla alamayacağını savunan Löchner, ChatGPT gibi ileri yapay zeka teknolojilerinin, profesyonel terapi yürütemeyeceğini söylüyor. Löchner’e göre yapay zekanın gelecekte psikologları işsiz bırakması imkansız.

Diğer yandan kısa süre önce ABD’de yapılan bir araştırma ChatGPT’nin çift terapisinde işe yarayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar 13 terapistten ve ChatGPT’den 18 çifte ait terapi seanslarını değerlendirmesini istedi.

Çalışmaya katılan 830 kişiden söz konusu metinlerin terapist tarafından mı yoksa ChatGPT tarafından mı yazıldığını tahmin etmeleri istendi.

Araştırma sonunda katılımcıların gerçek terapistler tarafından yazılan metinleri ayırt etmekte güçlük çektiği gözlemlendi. Hatta bazı katılımcılar ChatGPT’nin verdiği yanıtları, psikoterapistlerin verdiği yanıtlardan daha iyi buldu.

Profesör Johanna Löchner, söz konusu deneyin, ‘yapay zekanın psikoterapide etkili olup olamayacağı sorusuna yanıt vermek için yetersiz olduğu’nu düşünüyor.

Freiburg Üniversitesi’nde tıp sosyolojisi alanında çalışmalar yürüten Lasse Sander de “Çift terapisi, psikoterapi değildir. Psikoterapinin amacı, ruhsal bir hastalığın semptomlarını azaltmaktır” dedi.

Fakat Sander, bir chatbot olan ChatGPT’nin, terapi olanaklarının kısıtlı olduğu şartlarda fayda sağlayabileceğini söylüyor:

“ChatGPT, kaynakları tutumlu biçimde kullanıyor, 7/24 erişilebilir durumda ve kişiler anonim biçimde ChatGPT’ye dertlerini danışabiliyor ve bu çok çekingen olan insanlar için büyük bir avantaj. Psikolojik sorunu olan birçok kişi ücretsiz bile olsa, psikoterapi almak için uğraşmıyor.”

Oysa yapay zeka, hastaların tedavisi için egzersizler üretme veya terapi seansları arasındaki zaman diliminde ekstra bir sohbet partneri olabilir.