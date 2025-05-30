Trump, Beyaz Saray'ın altın anahtarını Musk'a verdi: Gidip gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, danışmanlık görevinden ayrılan işadamı Elon Musk’a Beyaz Saray’ın altın anahtarını verdi.

Fotoğraflar: Beyaz Saray

Trump, Oval Ofis’teki basın toplantısında danışmanlık görevinden ayrıldığını duyuran Musk’a veda etti.

Musk’ı ‘dünyanın yetiştirdiği en büyük iş liderlerinden ve yenilikçilerinden biri’ diye tanımlayan 79 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Çok büyük yeteneklerini ülkemizin hizmetine sunmak için öne çıktı ve bunu takdir ediyoruz. Elon’un yorulmadan çalıştığını, nesillerdir en kapsamlı ve sonuç odaklı hükümet reformu programına öncülük ettiğini söylemek istiyorum.”

Musk’a özel hükümet çalışanı olarak yaptığı hizmetlerden dolayı Beyaz Saray’ın altın anahtarını hediye eden Trump şöyle devam etti:

“Elon aslında gerçekten ayrılmıyor. Gidip gelecek. Bence bu onun bebeği ve birçok şey yapacak. Elon’un Amerika’ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok.”

Öte yandan konuşmasında Oval Ofis’in güzelliğine ve tavanındaki altın detayına dikkati çeken Musk, “Oval Ofis, Başkan sayesinde nihayet hak ettiği ihtişama kavuştu” dedi.

Bunun üzerine Trump da tavanın uzun zamandır alçıyla kaplı olduğunu ve orada bir kartal simgesinin olduğunu kimsenin görmediğini anlattı. ABD başkanı, 24 ayar altınla kaplayarak bu simgeyi öne çıkardıklarını söyledi.