NYT: Musk, Trump'ın kampanyasındayken daha sık uyuşturucu kullandı

New York Times (NYT), Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD’li iş insanı Elon Musk’ın, Donald Trump’ın 2024 seçim kampanyası sırasında daha sık uyuşturucu kullandığını yazdı.

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Musk daha önce depresyon tedavisi için ketamin (anestezik narkoz ilacı / eğlence amaçlı kullanıldığında bağımlılık yapıyor) kullandığını ve bu ilacı iki haftada bir aldığını ifade etmişti.

ABD’li milyarder sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarındaysa ruh sağlığı konusunda ‘büyük inişler, çıkışlar’ ve ‘bitmek bilmeyen bir stres’ yaşadığını belirtmişti.

Konuya ilişkin son haberi NYT gazetesi yaptı.

Haberde Musk’ın Donald Trump başlık kampanyası sürecinde uyuşturucu kullanımının arttığı yazıldı.

Devamında şöyle dendi: “Musk yanında içinde yaklaşık 20 hap bulunan bir ilaç kutusu taşıdı. Ameliyatlarda anestezik olarak kullanılan ketamini yüksek dozlarda kullandı. Zaman zaman sentetik uyuşturucu ve psilosibin içeren mantar da kullandı.”

‘Saatlerce video oyunu oynuyor, aşırı yemek yiyor’

Gazeteye konuşan bir kaynak da Musk’ın saatlerce video oyunu oynadığını, aşırı yemek yeme sorunları yaşadığını ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te gece gündüz paylaşım yaptığını aktardı.

Musk’tan kaçamak yanıt

Musk’sa Trump’la Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuyla ilgili soruya net yanıt vermekten kaçındı ve şunu dedi: “Bu, Rusya soruşturmasıyla ilgili yanlış haberleriyle Pulitzer Ödülü kazanan yayın organı mı? Sanırım evet. Bir yargıç New York Times’ın yalan haber yaptığına karar verdi. Belki de Pulitzer Ödülü’nü geri vermeleri gerekir. Konuyu kapatalım.”

Trump: Elon harika adam, beni rahatsız etmiyor

Trump da Musk’ın düzenli uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialardan haberdar olmadığını söyledi: “Ben Elon’un harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni rahatsız etmiyor.”

Trump Musk’ı Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirmişti.

Musk, 29 Mayıs’ta görevinin sona erdiğini duyurdu.



