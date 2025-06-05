Trump, Musk'a yanıt verdi: Umurumda değil

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı ve milyarder Elon Musk’ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi: “Umurumda değil.”

Musk, 29 Mayıs’ta Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurmuş, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

Trump’sa Musk’ın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş, Elon’un başından beri söz konusu vergi yasasının yürürlüğe gireceğini bildiğini savunmuştu.

Musk son olarak X’ten fuhuş ağı kurmaktan yargılan ve hapiste intihar ettiği iddia edilen Jeffrey Epstein dosyasında Trump’ın adının geçtiğini, belgelerin bu nedenle kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürmüştü.

Trump, Truth Social hesabından şöyle konuştu:

“Elon’ın karşıma geçmesi umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu şimdiye kadar Kongre’ye sunulan en büyük tasarılardan biri. Harcamalarda rekor kesinti, 1,6 trilyon dolar ve şimdiye kadar yapılan en büyük vergi indirimi. Bu tasarı geçmezse, yüzde 68’lik bir vergi artışı ve çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben yaratmadım, ben sadece düzeltmek için buradayım.”

Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde tutukluyken 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein’ın ölüm nedeni ‘intihar’ olarak açıklanmış fakat aile üyeleri bunu reddetmişti.

Ocak başlarında yargıç kararıyla dört bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein’la birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya çıkarmıştı.

O isimler arasında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ile Donald Trump, eski İsrail başbakanı Ehud Barak, eski ABD başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson vardı.

Eski başkanlara isimleri dosyada geçmesine rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Şubatta Epstein’ın arşivindeki belgelerin ilk kısmı üzerindeki gizlilik kaldırılmıştı.