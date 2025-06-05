Trump: Elon beni büyük hayal kırıklığına uğrattı oysa ona çok yardım ettim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı iş insanı ve milyarder Elon Musk hakkında şöyle dedi: “Elon beni büyük hayal kırıklığına uğrattı oysa ona çok yardım ettim.“

Fotoğraf: Beyaz Saray

Musk, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

54 yaşındaki milyarder tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını öne sürmüştü.

Musk’ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu düşündüğünü ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini belirten Trump, Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini iddia etti.

Trump, Musk hakkında şunları söyledi:

“Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum.

Elon beni büyük hayal kırıklığına uğrattı oysa ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacak.”

Elon Musk’ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, indirimlerin sonlandırılacağını Musk’ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini ileri sürdü.

ABD başkanı Musk’ın Beyaz Saray’ı özlediğini ve tepkisinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu savundu.