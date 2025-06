Musk dayanamadı: Trump'ın vergi indirimi tasarısı iğrenç bir rezalet

ABD’li işadamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diyerek eleştirildi.

Musk, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirdi.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımladı.

54 yaşındaki milyarder tasarının bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını öne sürerek şunları söyledi:

“Bu tasarıyla oy verenler utansın, yanlış yaptığınızı biliyorsunuz.

Amerikan vatandaşlarını ezici ve sürdürülemez bir borç yükünün altına sokuyorsunuz.”

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Musk’ın tutumunun Trump’ın fikrini değiştirmediğini ve tasarının arkasında olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Başkan (Trump), Elon Musk’ın bu tasarı konusundaki görüşünü zaten biliyor.”

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.