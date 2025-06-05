Musk 'büyük bombayı' patlattı: Trump'ın adı Epstein dosyasında

Kısa süre önce Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan iş insanı ve milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın adının fuhuş ağı kurmaktan yargılan Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını öne sürdü.

Musk, 29 Mayıs’ta Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurmuş, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

Trump’sa Musk’ın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş, Elon’un başından beri söz konusu vergi yasasının yürürlüğe gireceğini bildiğini savunmuştu.

İkili arasında söz düellosu devam ederken Musk ‘büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi’ diyerek Trump’ın Epstein dosyasında adının geçtiğini iddia etti.

Musk Epstein dosyasının kamuya açıklanmamasının gerçek nedeninin bu olduğunu söyledi.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde tutukluyken 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein’ın ölüm nedeni ‘intihar’ olarak açıklanmış fakat aile üyeleri bunu reddetmişti.

Ocak başlarında yargıç kararıyla dört bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein’la birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya çıkarmıştı.

O isimler arasında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ile Donald Trump, eski İsrail başbakanı Ehud Barak, eski ABD başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson vardı.

Eski başkanlara isimleri dosyada geçmesine rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Şubatta Epstein’ın arşivindeki belgelerin ilk kısmı üzerindeki gizlilik kaldırılmıştı.