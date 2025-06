Musk 'büyük bombayı' patlattı: Trump'ın adı Epstein dosyasında

Kısa süre önce Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan iş insanı ve milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın adının fuhuş ağı kurmaktan yargılan Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını öne sürdü.

Musk, 29 Mayıs’ta Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurmuş, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

Trump’sa Musk’ın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş, Elon’un başından beri söz konusu vergi yasasının yürürlüğe gireceğini bildiğini savunmuştu.

İkili arasında söz düellosu devam ederken Musk ‘büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi’ diyerek Trump’ın Epstein dosyasında adının geçtiğini iddia etti.

Musk Epstein dosyasının kamuya açıklanmamasının gerçek nedeninin bu olduğunu söyledi.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!