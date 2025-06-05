Trump ve Musk düellosu: Tesla hisseleri düşmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile iş insanı Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı gerilimi sürüyor. Musk’a ait Tesla’nın hisseleri yüzde 10’dan fazla düştü.

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Musk, 29 Mayıs’ta Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurmuş, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

Trump’sa Musk’ın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş, Elon’un başından beri söz konusu vergi yasasının yürürlüğe gireceğini bildiğini savunmuştu.

Musk son olarak X’ten fuhuş ağı kurmaktan yargılan ve hapiste intihar ettiği iddia edilen Jeffrey Epstein dosyasında Trump’ın adının geçtiğini, belgelerin bu nedenle kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürmüştü.

Bu gelişmeler nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri de düştü.

Tesla’nın hisse fiyatı, Türkiye saatiyle 23.45 itibarıyla yüzde 10’un üzerinde düşerek 284.70 dolara geriledi.

Musk ve Trump arasında seçim düellosu

ABD başkanının Beyaz Saray’daki açıklamalarına X’ten yanıt veren Musk, Trump’ın, ‘tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu’ açıklamasına tepki göstermişti: “Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile.”

Trump’ın, Musk’ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği iddiasına Musk şöyle yanıt vermişti: “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu.”