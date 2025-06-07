Elon Musk, Trump'la ilgili 'Epstein' paylaşımını sildi

Elon Musk, ‘ABD Başkanı Donald Trump’ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını’ öne sürdüğü X paylaşımını sildi.

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Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra X platformu üzerinden Trump’ı sert dille eleştiren Musk, ‘Trump’ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını‘ iddia ettiği paylaşımını sildi.

Elon Musk’ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk’ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Musk, 29 Mayıs’ta Beyaz Saray’daki görevinin sona erdiğini duyurmuş, X’te ‘Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı’ olarak adlandırılan vergi indirimi tasarısını eleştirmişti.

“Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyen Musk, Trump’ın vergi tasarısını ‘iğrenç bir rezalet’ diye tanımlamıştı.

Trump’sa Musk’ın kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemiş, Elon’un başından beri söz konusu vergi yasasının yürürlüğe gireceğini bildiğini savunmuştu.

Musk son olarak X’ten fuhuş ağı kurmaktan yargılan ve hapiste intihar ettiği iddia edilen Jeffrey Epstein dosyasında Trump’ın adının geçtiğini, belgelerin bu nedenle kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürmüştü.